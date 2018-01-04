الشرعية اليمنية تسيطر على بلدة استراتيجية في الساحل الغربي

أخبار الآن | صنعاء - اليمن - (وكالات)

استعادت قوات الشرعية اليمنية باسناد جوي من طيران قوات التحالف العربي بلدة حيس الاستراتجية في الساحل الغربي لليمن، ياتي هذا التقدم بعد معارك شرسة خاضتها قوات الشرعية ضد الانقلابيين الموالين لإيران يوم امس الاربعاء. بحسب ما قالته مصادر عسكرية لوسائل اعلام .

واضافت المصادر ان قوات الشرعية باتت تتقدم صوب بلدة الجراحي وصولاً إلى بلدة زبيد".

وقال مصدر عسكري إن "وصول قوات الشرعية إلى بلدة زبيد الاستراتيجية، يعني تحريرها وتأمين كامل بلدات التحيتا والمغرس، وتحرير الطريق الساحلي في اتجاه الخوخة".

ودخلت القوات الموالين للشرعية البلدة عقب فرار المليشيات الحوثية، لتقطع بذلك أهم شريان لإمداد مليشيات إيران من مدينة تعز.

وذكرت مصادر محلية في الحديدة أن "السكان فضلوا النزوح والهرب من بلدات لا تزال تحت سيطرة الحوثيين في أعقاب حملة واسعة نفذها الموالون لإيران ضد سكان البلدة لتجنيدهم في القتال بالقوة".

وفي بلدة مكيراس بأبين، تواصلت المواجهات بين المقاومة والمتمردين في أعلى عقبة ثرة، فيما تستعد القوات الحكومية لمعركة واسعة لتحرير محافظة البيضاء وسط البلاد.

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