الإمارات: انتهاء أزمة الطيران مع تونس واستئناف الرحلات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وام)



أعلنت وزارةُ الخارجية الإماراتية الخميس انتهاءَ أزمةِ الطيرانِ مع تونس واستئنافَ الرحلاتِ الجوية بعدَ نحوِ أسبوعين من تعليقها.

وكانت السلطات التونسية أصدرت في 24 ديسمبر قراراً بتعليقِ رحلاتِ الشركة الإماراتية في مطارات تونس رداً على إجراءٍ اتخذتهُ طيرانُ الإمارات بمنعِ المسافراتِ التونسيات من اعتلاءِ طائراتها بدعوى وجودِ تهديداتٍ أمنية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إنه في إطار العلاقة الثنائية مع الجمهورية التونسية الشقيقة، وحرصا على سلامة الملاحة الجوية، وكذلك في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى، وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي، قررت السلطات المختصة في دولة الامارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ.

وحيث أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقدر أهمية التعاون المشترك في إطار العلاقات الوثيقة بين الامارات وتونس، لذا فإنها تثمن غاليا المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي، وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الامارات، الأمر الذي يكفل أعلى درجات الأمن والسلامة للرحلات الجوية وركابها.



إقرأ أيضاً

الرئاسة التونسية تؤكد تفهمها للإجراءات الإماراتية

"تونس" إستقطبت أكثر من 7 ملايين سائح في 2017