270 ألف نازح فروا من إدلب وحماة خلال 2017

أخبار الآن | سوريا - (أ ف ب)

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 270 ألف سوري فروا من المعارك في محافظتي إدلب وحماه شمال غرب سوريا، منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2017.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المخيمات المخصصة لإيواء النازحين تجاوزت طاقة استيعابها ما أجبر العديد من الأشخاص على الإقامة في أحد المخيمات العشوائية الـ 160 في إدلب.

وقالت إنه "خلال أشهر الشتاء الرطبة والباردة، عاشت العديد من الأسر في خيمة تتقاسمها مع آخرين".

وأضافت أن "الغارات الجوية والمعارك في جنوب إدلب وشمال حماه، أجبرت أكثر من 270 ألف شخص على النزوح منذ 15 ديسمبر (كانون الأول)"، مشيرة إلى مهاجمة 16 مستشفى في الشهر الأخير من 2017.

أما في عفرين، فاضطر 15 ألف شخص للنزوح داخل المنطقة ولجأ آلاف إلى محافظة حلب المجاورة، بحسب المسؤولة الدولية.

ويقصف الجيش التركي المسلحين الأكراد في عفرين السورية منذ أيام.

وقالت مولر إن النظام السوري عطلت قوافل إنسانية في يناير (كانون الثاني) الحالي وذلك بعد أن سمحت لقافلتين فقط بالتوجه إلى مناطق وعرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.



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