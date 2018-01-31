‏شخص يتقدم للزواج من فتاة على شاطيء جدة الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي الأشهر في السعودية "تويتر" مقطع فيديو لشاب يتقدم للزواج من فتاة على شاطئ جدة الجديد وذلك وسط تجمع عدد من رواد الشاطئ التي جذبتهم حركاته الراقصة.

ويكشف المقطع قيام الشاب بحركات راقصة قبل أن يتقدم للزواج من الفتاة وسط تشجيع الحضور.

أثار المقطع العديد من ردود الفعل على منصة تويتر والتي انقسمت إلى فريقين أحدهما مشجع والآخر معارض.

كما لم يتضح مااذا كان الشاب اجنبياً أم سعودي خلال ماتم نشره على تويتر.

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