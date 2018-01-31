بعد حادثة التحرش الجماعي في جدة شرطة مكة تكشف هوية المتورطين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة بياناً حول مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر تويتر، والذي ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يقومون بملاحقة ومضايقة فتيات والتحرش بهن في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة جدة.

وفي التفاصيل تداول مغردون سعوديون على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب يتحرشون بمجموعة من الفتيات في الأماكن العامة، في وقت وثق أحد الأشخاص على حسابه في سناب شات ما أسماه تحرشا جماعيا، إذ بدا عدد من الشبان يلاحقون فتيات داخل القرية، فيما تعالت أصواتهن رفضا لتعقبهن ومحاولة للابتعاد عن المعاكسين.

وأنشأ مغردون وسم على تويتر، انتقدوا خلاله تلك التصرفات، مطالبين بسرعة القبض على المتحرشين ومحاسبتهم، ليتلقوا العقاب الملائم لهذه التصرفات غير المقبولة في المجتمع، خصوصا أن الأنظمة تمنع أي مظهر للتحرش، واصفين الشباب بأنهم تجاوزوا حدود الأدب والأخلاقيات وتعدوا الأنظمة والقوانين.

ودعوا المسؤولين لوضع كاميرات مراقبة لتوثيق أفعال الخارجين عن القانون، ومحاسبتهم على تصرفاتهم غير الأخلاقية، والتمكن من ملاحقتهم وضبطهم بسرعة، منعاً لتكرار مثل هذه التصرفات، والظواهر الدخيلة على المجتمع السعودي.

ونقل المغردرون تصريح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة عن تحديد هوية المتورطين فيها الذين اتضح أنهم ٧ أشخاص في العقد الثاني العمر، وأن المقبوض عليهم ثلاثة مواطنين ولبناني وسوري وفلسطيني ومصري، مشيراً إلى أنه تم القبض عليهم وأحيلوا جميعاً للنيابة العامة للتحقيق معهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.

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