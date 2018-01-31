الجيش اليمني يعلن شمال وشرق تعز مناطق عسكرية

أخبار الآن | تعز - اليمن - (وكالات)

أعلنت قيادة اللواء 22 ميكا في مدينة تعز، عدة مناطق شمال وشرق المدينة مناطق عسكرية محذرة المواطنين من الاقتراب، فيما تتواصل المعارك في عدة جبهات بعد إعلان الجيش الوطني عملية عسكرية واسعة لتحرير المحافظة من مليشيا الحوثي.

ودعت قيادة اللواء من يقاتلون في صفوف مليشيا الحوثي من أبناء تعز المغرر بهم لتسليم نفسهم كفرصة أخيرة لحقن دمائهم.

وفي خلال الأيام الأخيرة كان قد تم تحرير الصرمين، وأبعر، والعدنة، ولوزم، واللصب، والكريفات، وتحرير أجزاء من تبة الجعشاء، بالإضافة إلى تحرير عدد من المواقع في الجبهة الشمالية.

وذلك بتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والضربات الجوية الدقيقة والدعم اللوجيتستي اللذين كان لهما أثر كبير جداً في إنجاز الانتصارات في تعز.

من جانبه نفى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي محاصرة المتمردين لرئيس وأعضاء الحكومة اليمنية داخل المجمع الرئاسي في عدن، مؤكدا أن القصر ومحيطه تحت سيطرة اللواء أول حماية رئاسية.



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