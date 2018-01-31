الجيش الجزائري يقتل مسلحين من القاعدة بولاية جيجل

أخبار الآن | جيجل -الجزائر (وكالات)

قتل الجيش الجزائري إرهابيين في عملية عسكرية يشنها في منطقة برج الطهر بولاية جيجل شرقي البلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية أن العملية المتواصلة تأتي في سياق العمليات التي تخوضها القوات المسلحة لتطهير البلاد من آفة الإرهاب

وينتمي الارهابيان إلى مجموعة تتبع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب "، تنشط في منطقة جيجل شرقي الجزائر.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، بأن وحدة من الجيش نصبت كمينا محكما لمجموعة إرهابية، تمكنت خلاله من قتل إرهابيين اثنين، واسترجعت قطعتي سلاح وكمية ذخيرة كانت بحوزتهما".

وارتفع عدد الارهابيين الذين قضى عليهم الجيش الجزائري في عمليته العسكرية الواسعة شرقي البلاد، منذ يوم الجمعة الماضي ، ال 12 إرهابيا ، بينهم ثمانية ارهابيين قتلوا في منطقة ششار بولاية خنشلة شرقي البلاد.

وتبذل قوات الجيش الجزائري، جهودا مكثفة لملاحقة عناصر مجموعة الإرهابية، في مناطق عدة من البلاد.

ويكثف الجيش عمليات مراقبة المناطق المتاخمة للحدود مع كل من شمال مالي وشمال النيجر، لمنع تسلل الإرهابيين والأسلحة، وكذلك لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية.

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