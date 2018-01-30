من هو موسى مصطفى المرشح الرئاسي المنافس للسيسي؟

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)



تقدم رئيس حزب "الغد" المصري، موسى مصطفى موسى، "للهيئة الوطنية للانتخابات" بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح.

وأصبح السياسي المصري موسى مصطفى موسى ثاني شخصية تقدم أوراق ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في مارس آذار بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك قبل دقائق من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إغلاق باب الترشح.

وقال موسى لوكالة فرانس برس: "نعم سأخوض الانتخابات الرئاسية".

وتابع موسى، الذي أجرى الكشف الطبي المطلوب من المرشحين المحتملين للرئاسة: "أنا أنهي الآن بعض الإجراءات المتبقية، وسأتوجه إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات للتقدم بأوراق ترشحي".

فمن هو موسى مصطفى؟

‏ولد مصطفى موسى مصطفى‏ في ‏13 أبريل/ نيسان 1952‏. في عام 2005 نشب نزاع بين أيمن نور رئيس حزب الغد وقتها ونائبه موسى مصطفى على رئاسة الحزب وظل هذا النزاع دائرات بين الطرفين إلى أن أعترفت لجنة شئون الأحزاب بموسى رئيسا للحزب عام 2011.

أصدر موسى بيانا في 24 أغسطس /آب الماضي بيانا أعلن فيه عن تأسيس حملة "مؤيدون" لمساندة السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتولي موسى الى جانب رئاسة حزب الغد رئاسة المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية.

وشارك موسى بقائمة في الانتخابات البرلمانية عام 2015، حملت اسم "قائمة مصر"، إلا أنها استبعدت بحكم قضائي.

أطلق موسى "حملة "كمل جميلك يا شعب" التي طالبت بترشح الرئيس السيسي في 2014.

كما شارك موسى في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2010 أثناء صراعه مع أيمن نور على رئاسة الحزب بقائمة مؤلفة من 37 مرشحا، ولم ينجح منهم أحد.

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