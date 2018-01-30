ماذا تعرف عن رياضة الاكروبات؟

... رياضة القفز عن الجمال المصطفة يحترفها أحد قبائل اليمن في اليمن السعيد و تحديدا في صحراء تهامه المحاذية للساحل الغربي للبحر الأحمر تعيش قبيلة الزرانيق حيث لا يزال رجال هذه القبيلة يمارسون عادات عريقة ظهرت منذ مئات السنين من أهم طقوسها القفز عن أكبر عدد ممكن من الجمال المصطفة بجانب بعضها و هم يتقنونها بطريقة مدهشة حيث يقوم الرجل بالقفز و كأنه لاعب محترف في الاولمبياد بل و أمهر.

... شاب عربي يتحوّل لبطل باسكتلندا بسبب فتاة في تصرف يدل على الشهامة العربية، أنقذ شاب ليبي فتاة من التعرض للاغتصاب بإحدى الحدائق في اسكتلندا ليصبح مثار إعجاب وسائل الإعلام الاسكتلندية التي وصفته بالبطل.

... قرقاش يرد على المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني "كان على عبداللهيان أن يراجع التبجح من قبل بلاده باحتلال أربع عواصم عربية والحفاظ على خامسة من "السقوط"، وأن يؤكد ضرورة أن تراعي إيران حقوق الجيرة وأخوة الإسلام

... دراسة: الإمارات الأولى عالمياً في "الاختلاف والتميز" الدولة العربية الوحيدة التي تحصل على مركز ضمن أول 30 مركزاً، ضمن أفضل تصنيفات الدول للعام 2018.