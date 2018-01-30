ماذا تعرف عن رياضة الاكروبات؟
أخبار الآن | وهران- الجزائر ( محمد إسلام كموني)
استطاع بلال ورفقاؤه الجمع بين الرشاقة والمهارة في استعراض رياضي لرياضة الاكروبات ومازاد من جمالية العرض الرياضي سحر المكان من مدينة وهران الباهية
بعيدا عن صخب المدينة يرتمي بلال و اصحابه في احضان الطبيعة ليمارس هوايته المفضلة
الاكروبات نوع من انواع الفنون الراقصة ..و يتطلب لياقة بدنية عالية..بالاضافة الي مهارة و رشاقة لاتقان تلك الحركات الاستعراضية.
في هذا العرض يقوم بلال و رفقاؤه بعمل العديد من الحركات الاستعراضية الصعبة وبالتمرن المستمر يسعى هؤلاء الشباب الى تطوير هذه الرياضة والمشاركة في المنافسات الدولية
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