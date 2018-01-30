انطلاق أعمال مؤتمر سوتشي في ظل غياب المعارضة السورية

أخبار الآن | سوتشي - روسيا (وكالات)



انطلق في منتجع سوتشي جنوب غربي روسيا مؤتمر الحوار الوطني السوري، بمشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا، بينما أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مقاطعة المؤتمر

ويهدف مؤتمر الحوار الوطني السوري إلى جمع ممثلين عن النظام والمعارضة السورية لتحديد دستور جديد للبلاد.



وقاطع أعضاء المعارضة السورية المؤتمر بعد إعلان روسيا، الدولة الراعية لهذا الاجتماع مع إيران وتركيا، أنها دعت أكثر من 1600 شخص لكن 350 فقط منهم ينتظر حضورهم إلى هذا المنتجع الواقع على ضفة البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء إنترفاكس، إن المؤتمر يشكل خطوة مهمة على طريق التسوية السياسية في سوريا، معتبراً أن إعلان بعض الجماعات المعارضة، رفضها المشاركة في المؤتمر لا يقلل من أهميته

وتوافد المشاركون في مؤتمر الحوار السوري وعلى رأسهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا إلى مدينة سوتشي الروسية لبدء المباحثات التي من المتوقع أن تستمر لمدة يومين.

وبسبب قلة الحضور، الذي اعتبره نصر الحريري نوعا من الفشل، أعلن الأخير عدم مشاركة أي ممثل للمعارضة في مؤتمر سوتشي، وقال إن النظام يراهن على حل عسكري، ولا يبدي رغبة في خوض مفاوضات سياسية جدية".

وفي باريس، أشارت وزارة الخارجية إلى أن فرنسا لن تشارك في الاجتماع حول سوريا. وأعلن متحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن «فرنسا لن تشارك في الأعمال التي ستقام» في هذا الاجتماع

اقرا ايضا

مؤتمر سوتشي ينطلق والهيئة العليا للتفاوض تقاطع

الأمم المتحدة ستشارك في مؤتمر سوتشي حول سوريا