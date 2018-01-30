التحالف العربي يجدد الدعوة لوقف الاشتباكات في عدن

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)



دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن جميع الأطراف في عدن الى سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً ، مؤكدا أنه سيَتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن.



وقال التحالف في بيان إنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 10 / 5 / 1439هـ بشأن الأحداث التي تجري في مدينة (عدن) وما نتج عنها من إخلال بالأمن والاستقرار وسقوط عدد من الضحايا المدنيين."

وأضاف البيان بأن التحالف راقب خلال اليومين الماضيين عدم استجابة جميع الأطراف لنداءات التهدئة الصادرة من التحالف بهذا الشأن، وعليه فإن التحالف يطلب مجدداً من جميع الأطراف سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة، ويؤكد التحالف أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في (عدن) ."



وقتل 35 مسلحاً من ميليشيات الحوثي، في غارات لطائرات التحالف العربي، استهدفت مركز تدريب للمتمردين في جزيرة كمران، التابعة لمحافظة الحديدة، الاثنين.

كما أعلنت قوات الشرعية مقتل 25 متمرداً، خلال عملية تمشيط مزارع غرب مديرية حيس في جبهة الساحل الغربي.

وفي تعز، قتل أكثر من 16 من ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون، في مواجهات مع قوات الشرعية وغارات مقاتلات التحالف، خلال الساعات الماضية، وفق ما أفادت به وسائل اعلام.

ومن بين القتلى قيادي ميداني، هو شقيق محافظ لحج المعين من قبل المتمردين الحوثيين.

ودارت اشتباكات في الجهة الشرقية لتعز، حيث تسعى قوات الشرعية إلى السيطرة على تلة السلال، وهي موقع تتمركز فيه ميليشيات الحوثي، تطل من خلاله على القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات.

وجدد البيان الدعوة إلى جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل كافة القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث.





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