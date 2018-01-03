هزة ارضية عنيفة تضرب الجزائر

... عشرات القتلى جراء زلزال ضرب باكستان وأفغانستان والهند ضربت سلسلة من الهزات الأرضية العنيفة أفغانستان وباكستان والهند، اليوم الاثنين، بلغ متوسط شدتها 7.7 على مقياس ريختر، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في حصيلة أولية.

... 24جريحا في زلزال بقوة 5,1 درجات في الجزائر اصيب 24 شخصا بجروح خفيفة اثر هزة ارضية ضربت فجر اليوم منطقة حمام ملوان (40 كلم جنوب الجزائر) بشدة 5,1 درجة على مقياس ريختر،

... ماذا سيحدث لو قفز سكان الأرض جميعا في آن واحد كشف عالم الفيزياء الفلكية في جامعة أوهايو الأمريكية وزميله عالم الفيزياء مارك بوسلو في مختبر ساندا القومي افتراض ما سيحدث لو قفز سكان الأرض جميعا في وقت واحد

... عشرة قتلى في الهجوم على الكنيسة في مصر ارتفعت حصيلة الهجوم الذي نفذه مسلح على كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة صباح الجمعة الى 10 قتلى، بحسب ما قال مسؤول في وزارة الصحة.

... عام زايد.. رسالة عطاء إماراتية إلى العالم في 2018 دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة مع انطلاق السنة الجديدة، العام الذي اختارت أن تضعه تحت اسم "عام زايد"