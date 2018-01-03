فيديو صادم لممرضات يعبثن بمولود يثير مشاعر السعوديين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

“أوقفت صحة الطائف مجموعة من الممرضات”“بعد مقطع فيديو صادم تم تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الممرضات يعبثن بمولود...”

وعلى وسم "#ممرضات_يعبثن_بطفل " ضج تويتر بالعديد من التغريدات المنددة بالفعل مؤكدة أنه عمل فردي لايعمم على جميع الممرضات.

توالت الردود الغاضبة حول الوسم في عدة تغريدات والتي كان أبرزها ماكتبه الإعلامي عبدالله السالم ‏@Abdulahalsalemm حدث في #الطائف الشؤون الصحية تكف يد 3 ممرضات سعوديات بعد أن قمن بتصوير طفل رضيع والعبث به وإحالتهن للتحقيق #ممرضات_يعبثن_بطفل.

وتابع احمد المحيميد @AlmustsharAhmed #ممرضات_يعبثن_بطفل تصرف فردي غير مقبول ولايمثل الممرضات السعوديات المتفوقات علما وخلقا وعملا .ان انظمة ولوائح ومعايير اخلاقيات المهن الصحية ترفض هذه التصرفات

وقالت د.مها بنت شعلان @Dr_AlQ_ لا تعممون ..لأن أغلب السيدات السعوديات يتصفون "بالمسؤولية" الكبيرة في بيوتهم ومع عائلاتهم ومجتمعهم..والممرضات السعوديات عينة منهم..التصرف الفردي "يبقى" فردي#الممرضات_السعوديات

#ممرضات_يعبثن_بطفل

وتعجب فهد الشنيفي بقوله @fs330 #ممرضات_يعبثن_بطفل وش صار في الناس الكثير أصبح لا يحترم وظيفته ولا إنسانيته ولا حتى نفسه ... فقط من أجل شهرة مقطع أو ضحك .

وكتب بدر الروقي ‏@baderalrougi #ممرضات_يعبثن_بطفل هذا العمل مجرم بقوة النظام والمختص ب التحقيق والعقاب الاداري ( وزارة الصحة ) اما الشق الجنائي من اختصاص ( النائب العام ) بتحريك دعوى جنائية ( بسبب جرم التصوير والنشر ) ويحق ل ( لوزارة الخدمة الاجتماعية ) التحرك ايضا ( ل حماية الطفل )

وقال ابوحسن #تالي_الليل @Mbm20007 التعميم لغة الجهلاء وهذا تصرف فردي ويجب محاسبتهم استغرب من التعميم على جميع الممرضين والممرضات عيالنا وبناتنا فيهم خير #ممرضات_يعبثن_بطفل

جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي قال أنه وفقا لما تم تداوله من مقطع فيديو لاحدى الممرضات ومشاركة زميلاتها العبث بأحد المواليد فقد حرصت صحة الطائف منذ انتشار المقطع عبر وسائل التواصل رغم عدم تحديد موقعه على التحقق منه حيث ثبت تصويره داخل مستشفى الأطفال وعلى ضوء ذلك شكل مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس في حينه لجنه للتحقيق توصلت إلى تحديد مجموعة من الممرضات يتوقع مسؤوليتهن عن القضية وأوصت اللجنه بكف ايديهن عن العمل فورا مع استكمال التحقيقات للتثبت .

وأضاف الربيعي : نلتزم في صحة الطائف لأسرة الطفل وللرأي العام في حال ثبوت تورطهن بإحالة القضية الى لجنة مخالفات الممارسين الصحيين لإصدار أشد العقوبات المتاحه والرادعة نظاما مع اعلان ذلك رسميا ولن نتهاون في ذلك لضمان تحقيق العقوبة المناسبة لكل ممارس تسول له نفسه خيانة أمانتة المهنية.

لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar



إقرأ ايضاً:

مغردون يكشفون حيلة رجل في التغريد باسم فتاة سعودية

شاهد.. أغنى رجل في العالم يغرد عن السعودية