هكذا علق سعوديون على قانون تجريم الفانيلة والسروال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تفاعل مغردون سعوديون على نطاق واسع مع مشروع نظام حماية الذوق العام، والذي أحالته الهيئة العامة للمجلس إلى جدول أعمال مجلس الشورى الأسبوع الماضي.

ووفقا لـ المشروع، الذي تقدَّم به عضو المجلس، الدكتور فايز الشھري، فإنَّ المقصود بالذوق العام هو احترام النفس وتوقیر الآخرين وحسن التعامل معھم ومراعاة الآداب العامة وضبط السلوك في الأماكن العامة ضمن إطار أخلاقي وشرعي وإنساني، بما يضمن عدم التعرُّض لحريات الآخرين واحترام خصوصیاتھم ومنع كل ما يؤدّي إلى إثارة الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز.

وينقسم المشروع إلى 4 أقسام؛ الأول للمخالفات في الطرق والمرافق العامة، والثاني للمخالفات بحق بیوت الله (المساجد والمصلیات)، والثالث لمخالفات السلوك العام، والرابع لمخالفات الفضاء الإعلامي والوسائط الإلكترونية.

وتعليقا على المشروع دشن مغردون وسم تجريم_الفنيله_والسروال الذي احتل مرتبة متقدمة بين أكثر الوسوم انتشارا في السعودية اليوم الأحد بعدد تغريدات تجاوز الـ 50 ألف تغريدة والتي كان أبرزها :

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