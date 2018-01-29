القيادة المركزية الأمريكية: لن نسحب قواتنا من منبج السورية

أخبار الآن | اسطنبول - تركيا - (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأمريكية على لسان قائدها الجنرال جوزيف فوتيل، إن بلادها لا تخطط لسحب قواتها المتمركزة قرب مدينة منبج شمال سوريا، بالرغم من التحذيرات التركية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تنشر قوات قوامها نحو ألفي جندي في شمال سوريا، من أجل دعم وحدات حماية الشعب الكردية، في طرد تنظيم داعش من معاقله في البلاد.

ونقل الموقع الإلكتروني لمحطة "سي. إن. إن" عن فوتيل قوله الأحد أثناء رحلة للشرق الأوسط إن سحب القوات الأمريكية من منبج "ليس أمرا نفكر فيه".

وقالت تركيا، التي تشن هجوما عسكريا على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين في شمال غرب سوريا، مرارا إنها ستطرد وحدات حماية الشعب أيضا من منبج التي تقطنها أغلبية عربية وتقع شرقي عفرين.

ودعت تركيا التي تعد الوحدات الكردية تنظيما إرهابيا، دعت واشنطن لإنهاء دعمها العسكري للجماعة، والانسحاب من منطقة منبج حيث تتمركز بعض قواتها.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو السبت "إن الولايات المتحدة بحاجة لإنهاء علاقتها مع المنظمة الإرهابية - في إشارة منه إلى وحدات الشعب الكردية - ودفعها إلى إلقاء كل أسلحتها. عليهم أن يجمعوا الأسلحة التي منحوها والانسحاب من منبج فورا".

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