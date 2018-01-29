السفير السعودي باليمن: منح بمليارات الدولارات لدعم الشرعية

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)



قال السفيرُ السعودي في اليمن، محمد آل جابر، إن السعودية قدمت منحا لليمن بملياراتِ الدولارات بهدفِ دعمِ الحكومة الشرعية. وأوضحَ الدبلوماسي السعودي،أن هناكَ خطة سعودية لليمن تتجاوزُ المساعدات إلى كافةِ المناحي الأخرى.

وأشار آل جابر، إلى أن العمل على سد الفجوة المالية كان أحد عناصر الخطة السعودية لدعم اليمن. وأضاف "سنطور ميناء عدن وميناء المكلا لتطوير الاقتصاد وتوفير فرص عمل

كشفت قوات الجيش اليمني عن انضمام ما يقارب 200 قيادي وفرد من الموالين لميليشيا الحوثي إلى صفوف الشرعية في محافظة الجوف، شمال البلاد، ولفتت إلى أن العدد في تزايد مستمر.

وأكد قائد اللواء 101 في الجيش اليمني، العميد علي محسن الهدي، أن التنسيق ما زال جارياً مع الكثير من مشايخ وأعيان وقيادات محافظة الجوف التي تريد الانضمام إلى صفوف الشرعية وقوات الجيش الوطني.

وأوضح الهدي أن معظم القيادات والأعيان لم يتسن لهم حتى الآن إعلان انضمامهم بسبب ظروف أمنية. وأشار إلى وجود أسماء شخصيات قيادية مؤثرة تحفظ على أسمائهم في هذه المرحلة، "لاعتبارات كثيرة"، وفق ما ذكره في تصريح نشره الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني.

وأعلنت عدد من القيادات وأعيان من محافظة الجوف، الموالين للحوثيين، خلال الأيام الماضية انضمامها إلى صفوف الشرعية، عقب التقدم الميداني الكبير الذي حققه #الجيش_اليمني والتحالف العربي في تحرير أجزاء واسعة من محافظة الجوف، واستمرار العمليات العسكرية التي باتت في مديرية برط العنان المحاذية لصعدة معقل الحوثيين.

وبحسب العميد الهدي، فانه تم فتح معسكر خاص بالمنضمين لإعادة تأهيلهم تحت إدارة الجيش الوطني.

وتشهد صفوف ميليشيا الحوثي انهيارات مستمرة، على وقع الهزائم المتوالية التي تتلقاها في مختلف جبهات القتال، وسط خسائر بشرية فادحة وفرار وانشقاق العشرات من عناصرها.





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