الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة في الساحل الغربي وتعز

أخبار الآن | تعز - اليمن - (وكالات)

قتل 35 مسلحاً من ميليشيات الحوثي، في غارات لطائرات التحالف العربي، استهدفت مركز تدريب للمتمردين في جزيرة كمران، التابعة لمحافظة الحديدة، الاثنين.

كما أعلنت قوات الشرعية مقتل 25 متمرداً، خلال عملية تمشيط مزارع غرب مديرية حيس في جبهة الساحل الغربي.

وفي تعز، قتل أكثر من 16 من ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون، في مواجهات مع قوات الشرعية وغارات مقاتلات التحالف، خلال الساعات الماضية، وفق ما أفادت به وسائل اعلام.

ومن بين القتلى قيادي ميداني، هو شقيق محافظ لحج المعين من قبل المتمردين الحوثيين.

ودارت اشتباكات في الجهة الشرقية لتعز، حيث تسعى قوات الشرعية إلى السيطرة على تلة السلال، وهي موقع تتمركز فيه ميليشيات الحوثي، تطل من خلاله على القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات.

معنا من ابوظبي العميد خالد النسي المحلل العسكري

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