الحكومة الألمانية ترفض تجارب الإنبعاثات على القردة والبشر

أخبار الآن | برلين - المانيا - (رويترز)

دعا أعضاءٌ في شركةِ فولكسفاجن لتصنيع السيارات إلى فتحٍ تحقيق بشأنِ إجراء تجاربَ علمية ٍعلى قردة، من خلالِ تعريضِهم لعوادمِ الديزل السامة.

تلكَ التجارِبُ لاقتْ انتقاداً من الحكومةِ الألمانية، التي رفضتْ اختباراتِ انبعاثاتِ عوادمِ السيارات على القردة والبشر، قائلة إنها غيرُ مبررة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أفادت الجمعة بأن شركات ألمانية لصناعة السيارات استخدمت مجموعة البحوث الأوروبية المعنية بالبيئة والصحة في قطاع النقل (إي.يو.جي.تي) لإجراء دراسة للدفاع عن استخدام الديزل، وذلك بعد ظهور نتائج تشير إلى أن أبخرة عوادم الديزل تسبب الإصابة بالسرطان.

ولم يتسن لرويترز التأكد من تفاصيل الدراسة ولا الوصول إلى ممثل للمجموعة البحثية التي أنهت نشاطها العام الماضي للتعليق على الأمر.

وأدانت شركات فولكسفاجن ودايملر وبي.إم.دبليو الألمانية يوم الأحد الدراسة التي أجريت عام 2014.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن برند ألتوسمان، العضو الممثل لولاية ساكسونيا السفلى في المجلس الإشرافي لفولكسفاجن، قوله إن هذه التجارب "سخيفة ولا تغتفر".

ونقلت صحيفة (دي فيلت) عن برند أوسترلو رئيس مجلس الأعمال في الشركة وعضو المجلس الإشرافي دعوته إلى تحقيق مفصل في الأمر.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي دوري في برلين "هذه التجارب على القردة، أو حتى على البشر، غير مبررة أخلاقيا بأي شكل وتثير العديد من الأسئلة حول من وراء هذه التجارب".

وأضاف "الهيئات الرقابية المشرفة على من أصدروا مثل هذه العقود تقع على عاتقها مسؤولية خاصة".

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