الجهات الأمنية وإمارة مكة تنفي وقوع أي إنفجار في جدة

أخبار الآن | جدة - السعودية ( وكالات )

نفت إمارة منطقةِ مكة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، الأنباء التي وردت عبرَ مواقعِ التواصلِ الاجتماعي وأفادت ‏بوقوعِ انفجارٍ في مدينةِ جدة، دونَ تحديدِ طبيعته.‏ وطالبت الإمارة المواطنين بضرورةِ عدمِ بثِ الأخبارِ غيرِ الموثوقة.

ونشرت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة أوضحت فيها حقيقة وقوع الانفجار قائلة: "الجهات الأمنية، ‏ومركز الزلازل والبراكين تنفي وقوع أي انفجارات أو هزات أرضية في جدة وتؤكد أن ما يتم تداوله شائعات".‏ مضيفة: "إمارة مكة تتمنى عدم نشر أي أخبار إلا من ‏مصادرها الرسمية".‏

الجهات الأمنية، ومركز الزلازل والبراكين تنفي وقوع اي انفجارات أو هزات أرضية في جدة وتؤكد أن مايتم تداوله شائعات .

وكان ناشطون سعوديون تناقلوا، في وقت سابق اليوم الإثنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن انفجار وقع داخل منزل ‏في جدة، أرجعه البعض إلى عملية أمنية فيما اعتبره البعض ناتجًا عن اختراق الصوت من جانب الطائرات السعودية.‏

من جهتها، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء حدوث عطل فني طارئ في محافظة جدة، أدى إلى انقطاع الخدمة عن بعض ‏المشتركين، وتمت إعادتها لاحقا.‏

و قدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها لعدد من المشتركين في مدينة جدة بعد انقطاع الخدمة الكهربائية عنهم صباح اليوم ، وذلك بسبب عطل فني طارئ بالشبكة الكهربائية، مؤكدة أنه تم إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين خلال عشرون دقيقة.

وأوضحت الشركة أن عطل فني طارئ في محطة تحويل أدى إلى انقطاع الخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين لعدة دقائق، وتم على الفور استنفار كامل الفرق الفنية والصيانة إلى موقع العطل، والعمل على إعادة الخدمة الكهربائية بشكل تدريجي إلى كافة المشتركين، معبرة عن أسفها لمثل تلك الأعطال الطارئة الخارجة عن إرادتها.

وأضافت الشركة أنه بفضل جهود الفرق الفنية المتخصصة تم خلال عشرون دقيقة فقط إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين، وأن الشبكة الكهربائية تعمل في الوقت الحالي بشكل طبيعي، مشيدة في الوقت نفسه بجاهزية الفرق الفنية وفرق الصيانة بالشركة، وسرعة تفاعلها مع العطل وإصلاحه خلال وقت قياسي.

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