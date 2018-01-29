التحالف العربي: العمليات الإنسانية باليمن مستمرة للجميع

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، إن العمليات الإنسانية في اليمن مستمرة لتطال الجميع بلا تفرقة.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر بالرياض، أنه تم تفعيل منفذ الخضراء لتأمين المساعدات لليمن، كما تم إصدار تصاريح بحرية لتأمين المساعدات عبر الحديدة.

وكشف المتحد باسم قوات التحالف العربي أنه تم تسليم 27 طفلا كانت جندتهم الميليشيات بالقوة، مشيرا إلى أن التحالف يعمل لنزع ألغام إيران والحوثي.

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