نبأ وفاة الشيخة حصة بنت محمد يشغل مواقع التواصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لم تمض ساعات على إعلان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نبأ وفاة والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، حتى اكتظت مواقع التواصل الإجتماعي برسائل النعي والتعازي وأحر عبارات الأسف لوفاتها.

وقد تقدم لفيف واسع من الفعاليات الإجتماعية والشخصيات السياسية في الدولة للشيخ خليفة بعبارات المواساة "له وبه" بوفاة والدته..

وصدر في وقت سابق بيان لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" ورد فيه : ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التى وافتها المنية اليوم"، وأضافت الوكالة : تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمى لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.

بدوره نعى نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد، الشيخة حصة عبر حسابه على تويتر قائلا: "خالص العزاء والمواساة لأخى رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فى وفاة والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان .. وعزاؤنا لعموم آل نهيان ولشعب الامارات الكريم .. ولكل محب للامارات ولرئيسها .. انا لله وانا اليه راجعون.

وقد تصدر وسم #حصة_بنت_محمد_آل_نهيان قائمة الوسوم النشطة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث عبر المشاركون فيه عن خالص عزائهم وأصدق مواساتهم لرئيس دولتهم وعموم الشعب الإماراتي.









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