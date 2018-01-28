عودة ألفي نازح إلى سليمان بيك جنوب كركوك

أخبار الآن | كركوك - العراق - (وكالات)

سجلت ناحية سليمان بيك جنوب كركوك عودة ألفي نازح بعد توفير الخدمات الأساسية فيها ومسك الملف الأمني من قبل قوات الرد السريع، فيما أعدت الإدارة المحلية للمحافظة الكشوفات الخاصة بمشاريع البنى التحتية والقطاعات المهمة في المناطق المحررة.

واستقبلت الناحية 350 عائلة تضم ألفي نازح عادت من محافظة كركوك بعد تدقيق موقفهم وفق الاستمارة الأمنية التي تصادق عليها لجنة من دوائر عدة، مضيفا أن دفعة أخرى من العوائل في طريقها للعودة إلى الناحية بعد إكمال تدقيق استماراتهم.

وأوضح أن الناحية تشهد حاليا إعادة الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والوقود بشكل تدريجي لتحقيق الاستقرار للعوائل العائدة، حيث تم تأهيل احد مشاريع الماء وإعادة ضخه للمناطق السكنية، فيما تشهد خطوط الكهرباء عمليات إصلاح وتأهيل، فضلا عن قيام قوات الرد السريع بمسك الملف الأمني فيها.



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم ارتفاع عدد العوائل العائدة من التهجير إلى محافظة صلاح الدين إلى أكثر من 140 ألف عائلة مهجرة.

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