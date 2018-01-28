رئيس دولة الإمارات ينعى والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان

... قادة العالم يرثون الأمير سعود الفيصل تقدم عدد من المسؤولين العرب والأجانب بالتعازي بوفاة وزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل، الذي وافته المنية الخميس 9 من يوليو/تموز، أمس في لوس أنجلوس.

... الإمارات العربية المتحدة تنعي العالم بوفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ببالغ الحزن والأسى اخاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي وافته المنية صباح اليوم ..داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته.

... مستشفيات تونس تستقبل 14 جريحا ليبيا من ضحايا تفجيرات بنغازي استقبلت تونس يوم الأربعاء 24 من الجرحى ، من أصل 51 جريحا و 25 قتيلا سقطوا جراء انفجار السيارتين المفخختين بجانب مسجد بيعة الرضوان بمدينة بنغازي

... محادثات امريكية تركية لإقامة منطقة آمنة في سوريا أعلن متحدث باسم البنتاغون الخميس ان قادة عسكريين امريكيين واتراكا ناقشوا امكانية اقامة "منطقة آمنة" على الحدود مع سوريا، وسط تصاعد التوتر حول تدخل تركي...