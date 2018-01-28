رئيس دولة الإمارات ينعى والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)
نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمارات العربية والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي وافتها المنية اليوم.
وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .. والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.
وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.