رئيس الامارات يتلقى تعازي من الملوك والرؤساء في وفاة والدته

أخبار الآن | أبوظبي - الامارات العربية المتحدة - (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة برقيات تعزية في وفاة والدته المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي وافتها المنية صباح الأحد.

وتلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية ومواساة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وأعرب خادم الحرمين عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته.

وتلقى سموه برقية تعزية من أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان، وذلك بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وأعرب جلالة سلطان عمان في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما تلقى سموه برقية تعزية من جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي وافتها المنية اليوم.

وأعرب جلالته في برقيته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جنانه ويلهم آل نهيان والشعب الإماراتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى سموه برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي وافتها المنية اليوم.

وأعرب جلالته عن صادق مواساته وخالص تعازيه، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.



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