تجدد الاشتباكات في غوطة دمشق الشرقية رغم الهدنة

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (وكالات)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القتال في غوطة دمشق الشرقية تجدد اليوم، بعد فترة من الهدوء النسبي في أعقاب تقارير عن اتفاق على وقف إطلاق النار مساء الجمعة الماضية.

وبحسب المرصد السوري فإن قتالا ضاريا اندلعَ في مواقع متفرقة من الغوطة وكان مصحوباً بانفجاراتٍ ضخمة وقصفٍ مكثف وغاراتٍ جوية. فيما تواردتْ أنباءٌ عن محاولةٍ من المعارضةِ اقتحامَ إدارةِ المركبات في حرستا.

من جانبها، أكدت فصائل المعارضة السورية بأن قوات النظام لم تلتزم بمقترح اتفاق وقف إطلاق النار، وادخال مساعدات إنسانية بشكل عاجل للغوطة كما كان متفق عليه بين المعارضة وروسيا في فيينا

وكان مسؤول من المعارضة قال في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي إن روسيا، حليفة الأسد، وعدت وفد المعارضة في محادثات السلام في فيينا بأن تضغط عليه بلتطبيق هدنة في الغوطة الشرقية.

ودارت المعارك في بلدات منطقة المرج (20 كم شرق العاصمة دمشق)، تزامنا مع معارك مماثلة تدور في محيط "إدارة المركبات" بمدينة حرستا

وتزامنا مع هجوم الفصائل على "إدارة المركبات"، شهدت مدن وبلدات الغوطة الشرقية قصفا مدفعيا وصاروخيا "كثيفا" لقوات النظام، أسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم طفل وامرأة في مدينة دوما(10 كم شرق العاصمة دمشق).

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