بن دغر: عاصفة الحزم وحدت العرب ضد أطماع ايران

أخبار الآن | صنعاء - اليمن - (وكالات)

أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، السبت، أن "القرار التاريخي الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعلان عاصفة الحزم لإنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني واستعادة الدولة وإعادة الأمل، وحّد العرب وقضى على أطماع إيران".

وأشار إلى أن إيران تسعى من خلال أدواتها الحوثية للسيطرة على الممرات الدولية لتهديد الأمنين العربي والدولي.

وأوضح بن دغر أن الحكومة الشرعية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، حررت 85‎ بالمئة من الأرض، وقال إنها اليوم "أمام نصر كبير سيكتمل بتحرير محافظة تعز قريباً من ميليشيات الحوثي الإيرانية".

وجاء ذلك خلال لقائه قائد قوات التحالف العربي بعدن، العميد محمد الحسني، وقائد القوات السعودية العميد سلطان أبو عبدالعزيز، وعدد من ضباط قوات التحالف، حيث جرت مناقشة الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات.



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