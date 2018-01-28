المرصد: قصف تركي يلحق اضرارا بمعبد أثري في عفرين

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (رويترز)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصف تركيا لمنطقة عفرين الخاضعة لسيطرة وحداتالحماية الكردية في سوريا ألحق أضرارا بمعبد عين دارة الأثري.

ويرجع تاريخ معبد عين دارة إلى العصر الحديدي ويضم بقايا منحوتات ضخمة من حجر البازلت ونقوش على الجدران. وأظهرت صور تم تداولها على الإنترنت ولم يتسن لرويترز التحقق منها على نحو مستقل حفرة في الموقع نجمت عن قذيفة فيما يبدو.

وأصدرت المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة التابعة للنظام بيانا أدانت فيه ما وصفته "بعدوان النظام التركي" وقالت إنه أدى "إلى تدمير معبد عين دارة".

وذكر المرصد ومقره بريطانيا أن معبد عين دارة تعرض لقصف تركي مما تسبب "بوقوع أضرار مادية في هذه المنطقة الواقعة في جنوب مدينة عفرين ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية".

ولم يتسن الحصول على تعليق من الجيش التركي.

وبدأت تركيا عمليتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عفرين قبل أسبوع وتضمن الهجوم قصفا شديدا لكن تقدم الجيش التركي وجماعات المعارضة السورية المتحالفة معه ظل محدودا.

اقرأ أيضا:

ردود أفعال قلقة ومستنكرة للعمليات العسكرية التركية في عفرين

