الشيخ محمد بن زايد: "ببالغ الحزن والأسى ننعى فقيدتنا"

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



كما قدم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خالص العزاء لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد، "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى ننعى فقيدتنا والدة رئيس الدولة، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، نحتسب عند الله مسيرتها الخيرة الحافلة بالعطاء لأسرتها وشعب الإمارات ووطنها، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي:

// بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون .//

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