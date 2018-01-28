الشيخ "محمد بن راشد" يعزي رئيس الإمارات في وفاة والدته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

عزى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائبُ رئيسِ الدولة، ورئيسُ مجلسِ الوزراء، وحاكم دبي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاةِ والدتهِ الشيخة حصة، ونشرَ الشيخ محمد بن راشد، تغريدةً عبرَ مواقعِ التواصل الاجتماعي «تويتر» عزى فيها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاةِ والدتهِ سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان ولكلِ محبٍ للإمارات ولرئيسها..



وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي:

// بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون .//

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