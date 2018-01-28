الشرعية اليمنية تحرر مواقع جديدة في ثالث أيام عملية تعز

أخبار الآن | تعز - اليمن - (وكالات)



حررت قوات الجيشِ اليمني بإسنادٍ من طيرانِ التحالفِ العربي، مواقع ومناطق جديدة، في اليومِ الثالث للعمليةِ العسكرية التي أطلقتها لاستكمالِ تحريرِ تعز وفكِ الحصارِ عنها، وأسرت 8 من ميليشياتِ الحوثي الانقلابية.

وأفادَ المركزُ الإعلامي لقيادةِ محورِ تعز العسكري أن قواتَ الجيش حررت عدةَ قرى وتلال جبلية، في الجبهتينِ الشرقية والغربية، على جبهةٍ اخرى...واصلت قواتُ الشرعية بدعمٍ من التحالفِ العربي تقدمها في الساحلِ الغربي اليمني، حيثُ باتت على مشارفِ مدينةِ حيس التابعة لمحافظةِ الحديدة

وأشار إلى السيطرة على قرية الدار، وتبة ياسين والقرن شمال غربي جبل هان باتجاه الربيعي، غرب المدينة، كما أحكم الجيش قبضته على أبعر وقرية الصرمين، بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين، والطريق الرابط بين صالة والزيلعي، وتحرير منطقة وتبة الكريفات شرق تعز.

وأوضح المركز الإعلامي أن "قوات الجيش أسرت 8 من مسلحي الحوثي، خلال تحريرها قرية "أبعر العليا"، وأكد قائد محور تعز، اللواء خالد فاضل، خلال زيارته الميدانية وإشرافه على سير العملية العسكرية، أن" قيادة الألوية والكتائب والأفراد في جميع الجبهات لديهم العزيمة الكاملة، وهم مصممون على تحرير ما تبقى من المحافظة".

وأضاف: "العدو (الحوثيون) كثف من زراعة الألغام، لكن إرادة قواتنا وطموحاتهم وحماسهم للتحرير في أقرب وقت جعلهم يتخطوا هذا الحاجز"، وفي سياق متصل، شنت مقاتلات التحالف عشرات الغارات استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيات الانقلابية في مناطق متفرقة في تعز وجبهات التماس، لدعم تقدم الجيش اليمني.

وكانت قيادة محور تعز العسكري أعلنت عن مقتل أكثر من 110 عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات ميدانية وإصابة العشرات، بمعارك وغارات التحالف العربي، خلال يومين من بدء العملية العسكرية الواسعة لاستكمال تحرير محافظة تعز. وأفادت عن تدمير عدد من الآليات العسكرية، منها 3 دبابات و7 أطقم عسكرية، وعربة كاتيوشا ورشاشين و2 مدافع هاوتزر ومخزن أسلحة..



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