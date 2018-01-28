الجولاني يبرر انسحابات أفراده ويقول "خسارة المكان ليس مهما"

أخبار الآن | ادلب - سوريا - (وكالات)

نشرت وسائلُ إعلامٍ تابعة لـ "هيئةِ تحرير الشام" النصرة سابقا مقطعا مصورا لزعيمها أبو محمد الجولاني، خلالَ لقاءٍ مع عددٍ من عناصرهِ في منطقةٍ لم تحددها، وجاءَ لقاءُ الجولاني بمقاتليهِ عقبَ انسحاباتٍ كبيرة لافرادِ النصرة من مواقع في ريفِ حلب الجنوبي ومحيطِ مطارِ ابو الضهور بريفِ ادلب دونَ معرفةِ الاسباب فعلقَ الجولاني بشانِ ذلكَ قائلا إنهُ ليسَ مهما إذا خسروا قرية أو سيطروا عليها، وأن أهدافهم أكبر من ذلك.



وقال "الجولاني" خلال كلمة وجهها لعناصره إنه "ليس من المهم إن ذهبت قرية أو رجعت قرية"، مضيفا أن أهدافهم أكبر من ذلك بكثير، وأن الفرق بين المهزوم والمنتصر هو بالأفكار وليس بعدد القتلى، وسبق أن قال زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري في كلمة صوتية وجهها لعناصر التنظيم في سوريا نيسان الفائت، إن الاحتفاظ بالأرض غير مجدٍ، مفضلاً التركيز على الضربات السريعة التي تقتل عناصر النظام.

وأشار زعيم "هيئة تحرير الشام"، أن حربهم هي حرب أفكار وإرادة وتصميم، وأن "رأس مالهم ليس بالسلاح أو العتاد أو الرجال" داعيا عناصره إلى استخدام عقولهم.

ويأتي نشر هذا المقطع بعد نحو أسبوع من سيطرة قوات النظام على مطار أبو الظهور العسكريشرق إدلب، خلال معارك مع "تحرير الشام"، والتي انسحبت أيضامن عشرات القرى في ريف حلبا لجنوبي وريف حماه بمواجهات مع قوات النظام وتنظيم داعش..

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