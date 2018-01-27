وفد النظام السوري يؤكد مشاركته في مؤتمر سوتشي

أخبار الآن | فيينا - النمسا - (وكالات)

اكد رئيس وفد النظام السوري إلى فيينا بشار الجعفري خلال مؤتمر صحفي مشاركة الوفد في مؤتمر سوتشي في روسيا أواخر الشهر الحالي.

وكان الوفد عقد، أمس، اجتماعا مع دي ميستورا في فيينا في مستهل الجولة الجديدة من الحوار السوري السوري التي دعا إليها المبعوث الأممي، الأسبوع الماضي، في إطار العملية السياسية في جنيف.

كما عقد اجتماعين منفصلين مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية سيرغي فرشينين ومع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فيينا يوري فيدوتوف.





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