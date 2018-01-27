قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مواقع جديدة في تعز

أخبار الآن | تعز - اليمن - (وكالات)

سيطرتْ قواتُ الشرعيةِ اليمنية، بإسنادِ من التحالفِ العربي، على مواقعَ ومناطقَ جديدة، في اليومِ الثالثِ للعملية العسكرية التي أطلقتْها لفكِ الحصار عن مدينة تعز.

وأفاد المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري أن القوات سيطرت على قريةِ الدار، وتبة ياسين والقرن شمال غربي جبل هان، كما سيطرت على وتلالٍ في الجبهتين الشرقية والغربية.

كما أحكم الجيش قبضته على أبعر وقرية الصرمين، بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين، والطريق الرابط بين صالة والزيلعي، وتحرير منطقة وتبة الكريفات شرق تعز.

وأوضح المركز الإعلامي أن "قوات الجيش أسرت 8 من مسلحي الحوثي، خلال تحريرها قرية "أبعر العليا".

وأكد قائد محور تعز، اللواء خالد فاضل، خلال زيارته الميدانية وإشرافه على سير العملية العسكرية، أن" قيادة الألوية والكتائب والأفراد في جميع الجبهات لديهم العزيمة الكاملة، وهم مصممون على تحرير ما تبقى من المحافظة".

وأضاف: "العدو (الحوثيون) كثف من زراعة الألغام، لكن إرادة قواتنا وطموحاتهم وحماسهم للتحرير في أقرب وقت جعلهم يتخطوا هذا الحاجز".

وفي سياق متصل، شنت مقاتلات التحالف عشرات الغارات استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيات الانقلابية في مناطق متفرقة في تعز وجبهات التماس، لدعم تقدم الجيش اليمني.

وكانت قيادة محور تعز العسكري أعلنت عن مقتل أكثر من 110 عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات ميدانية وإصابة العشرات، بمعارك وغارات التحالف العربي، خلال يومين من بدء العملية العسكرية الواسعة لاستكمال تحرير محافظة تعز. وأفادت عن تدمير عدد من الآليات العسكرية، منها 3 دبابات و7 أطقم عسكرية، وعربة كاتيوشا ورشاشين و2 مدافع هاوتزر ومخزن أسلحة.

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