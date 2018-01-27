الحريري: مقاطعة سوتشي كانت بإجماع هيئة التفاوض السورية

أخبار الآن | فيينا - النمسا - (وكالات)

أكد نصر الحريري، ممثل المعارضة السورية في هيئة التفاوض السورية، المنعقدة في فيينا على مدى اليومين الماضيين؛ أن قرار عدم المشاركة في مفاوضات مسار سوتشي، المقرر عقدها الأسبوع المقبل، كان بأغلبية كاسحة من أعضاء هيئة التفاوض.

وأضاف "الحريري"، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، من مكان عقد المفاوضات في فيينا، أن المعارضة السورية سوف تستمر في السعي لإحراز تقدم في ملف المعتقلين والقضايا الإنسانية، مثل إدخال المساعدات الغذائية، خصوصًا مع تسبب الحرب في مناطق إدلب والغوطة الشرقية في عدم دخول المساعدات الكافية.

ولفت إلى أن المعارضة تفاوضت مع الجانب الروسي بهدف تنفيذ مخرجات مسار جنيف السابقة، واصفا النقاش بأنه كان "رائعًا"، ونفى في الوقت نفسه تعرض وفد المعارضة لضغوط من الجانب الروسي لتنفيذ أي شىء.

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