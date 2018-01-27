الأمم المتحدة ستوفد دي ميستورا للمشاركة في مؤتمر سوتشي بشأن

أخبار الآن | فيينا - النمسا (ا ف ب)

أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن أمينها العام انطونيو غوتيريس، قررَ إيفادَ ستافان دي ميستورا إلى مؤتمرِ الحوار السوري الذي سيُعقد في روسيا الأسبوع المقبل بالرَغم من مقاطعةِ المعارضةِ السورية له.

وأفادَ دوجاريك أن الأمين العام واثقٌ بأن مؤتمر سوتشي سيساهم بشكل رئيس، في إحياء محادثات السلام التي تعقد برعايةٍ أمميةٍ في جنيف.

ويأتي القرار بعد ساعات فقط من إعلان مجموعة المعارضة الرئيسية مقاطعة المحادثات التي ستنطلق في سوتشي المطلة على البحر الأسود الاثنين.

ولطالما سعت روسيا إلى مشاركة الأمم المتحدة في مؤتمر سوتشي الهادف إلى انهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات في سوريا.



ودعت روسيا أكثر من 1500 وفد إلى المؤتمر الذي يجري على مدى يومين ويراه الغرب مسارا للسلام يناقض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة ويهدف للتوصل إلى تسوية تناسب الرئيس بشار الأسد، حليف موسكو.



وجاءت مقاطعة "هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية" بعد يومين من المحادثات التي جرت في فيينا برعاية أممية وفشلت في تحقيق أي تقدم.



وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة الى أن غوتيريش تلقى تطمينات بأن مؤتمر سوتشي لن يسعى إلى تهميش المحادثات الأممية.



وقدم دي ميستورا ايجازا لغوتيريش بشأن نتائج محادثات فيينا مع الأخذ بعين الاعتبار بيان روسي أشار إلى أن نتيجة مؤتمر سوتشي "سيتم تقديمها إلى جنيف كمساهمة في عملية التفاوض بين السوريين التي ترعاها الأمم المتحدة".



وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة "قرر قبول دعوة روسيا الاتحادية لإرسال ممثل لحضور مؤتمر سوتشي" فأوفد دي ميستورا.



وقتل أكثر من 340 ألف شخص في النزاع السوري فيما فر الملايين.