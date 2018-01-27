إقبال غير مسبوق لمشاهدة مزايين الإبل في السعودية

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (واس)

شهدت عروض جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل فئة الجمل 100 صفر، في الصياهد الجنوبية للدهناء، الجمعة، حضوراً كثيفاً من الزوار "المواطنين والأجانب"، والمشاركين الذين قدموا لمشاهدة العروض، والاطلاع على فعاليات المهرجان.

وملأت المدرجات والمقاعد الواقعة يمين ويسار المنصة الرئيسية والمقدرة طاقتها الاستيعابية بـ 6000 مقعد، حيث حضروا منذ الساعات الأولى من الصباح انطلاق عروض 14 منقية من الإبل الصُفر في ميدان التحكيم، وحفلت العروض بتنافس قوي من المنقيات المشاركة، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية.

واستعرضت لجنة تحكيم المغاتير في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل امس 14 منقية في فئة جْمل 100 صْفر، والملاك الذين استعرضت منقياتهم هم: اهلال عايض دغيثر الشيباني، الحميدي طعيسان بادي المطيري، دبيان معيض دبيان السبيعي، سعود فالح شويشان السبيعي، عايض نايف مداري العتيبي، غازي صالح فلاج الروقي، فائز حمدان فهيد السنافي، فهد عبد الله أحمد الشريع، فهيد رفاعي ثويني الديحاني، قعيد مرزوق صويمل المطيري، محمد ناصر بن حويلة العجمي، محمد فواز مفيز الويط، مناحي بداح محمد الدعجاني، ناصر هديبان فالح الدوسري.

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