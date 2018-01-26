يونيسيف: تقارير حول مقتل 11 طفلا بعفرين

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (وكالات)



قالت وكالة الأممِ المتحدة للطفولة والأمومة "يونيسيف" إنها تلقت تقارير "مفزعة" حول مقتل ِ ما لا يقلُ عن 11 طفلاً، وإصابةِ عددٍ أكبر بكثير من الأطفال نتيجة َ أعمال ِ العنفِ المستمرة في عفرين شمال غربي سوريا.



وأشارت المنظمة إلى أن التقارير ذكرت أن الناس الذين يحاولون الفرار من المنطقة بحثاً عن الأمان يُمنعون من مغادرة عفرين.

وبحسب "اليونيسف"، فإن شدة القتال دفعت العائلات إلى لزوم أقبية المباني التي تقيم فيها.

وأغلقت معظم المحلات التجارية، واستدعت الحال تعليق خدمات حماية الطفل التي تدعمها اليونيسف، بما في ذلك المساحات الصديقة للأطفال وأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد حوالي أسبوع على إطلاق تركيا حملة عسكرية في المدينة السورية لإخراج وحدات حماية الشعب الكردي منها وأسفرت إلى الآن عن مقتل العشرات.





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