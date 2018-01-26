موسكو دعت 1600 شخص الى مؤتمر الحوار السوري في سوتشي

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)



أعلنت موسكو أنها دعت 1600 شخص للمشاركة في مؤتمر الحوار السوري المرتقبِ عقده الاسبوع المقبل في سوتشي، بهدف الاتفاقِ على دستور لفترة ما بعد الحرب.

وسيشارك مراقبون دوليون من بينهم مراقبون من الامم المتحدة، في المؤتمر الى جانب الاطراف السورية بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الروسية.

ويأتي اجتماعُ سوتشي ضمن جهودٍ أوسع نطاقا تبذلـُها موسكو لبدء إيجاد سبيل للوصول إلى حل سياسي ينهي النزاع في سوريا.



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "لقد تم توجيه دعوات ويجري توزيعها لمشاركين سوريين وسيتلقى 1600 شخص دعوات".



وسيشارك مراقبون دوليون بينهم من الامم المتحدة في المؤتمر الى جانب الاطراف السورية كما أوضحت زاخاروفا في تعليقات اوردتها وكالات انباء روسية.



وسيحضر المؤتمر المرتقب في 30 كانون الثاني/يناير، ايضا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.



وطلبت المعارضة السورية الاثنين من روسيا ايضاحات تتعلق بمؤتمر سوتشي لاتخاذ قرار حول المشاركة فيه. وقال كبير المفاوضين في المعارضة السورية نصر الحريري في موسكو ان الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل أبرز الفصائل المعارضة "لن تتخذ قرارا نهائيا قبل الحصول على معلومات كاملة من روسيا" حول المؤتمر.



ويتم التحضير لعقد مؤتمر سوتشي في حين اطلقت تركيا السبت عملية عسكرية شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

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