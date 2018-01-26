قوات الشرعية تواصل تقدمها لفك الحصار عن تعز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

كشف مصدر عسكري أمس عن تدشين الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة ضد انقلابيي الحوثي لفك الحصار عن مدينة تعز وسط اليمن.

تواصل القوات الشرعية في اليمن تقدمها في المعارك التي تخوضها من أجل كسر الحصار عن تعز واستكمال تحرير المحافظة، وتوشك على قطع خطوط إمداد الميليشيات.

وبحسب الناطق الرسمي باسم قيادة محور تعز العسكري العقيد عبدالباسط البحر فإن ثلاثة ألوية تشارك في العمليات العسكرية التي انطلقت الخميس، كما أكد أن اختراقات كثيرة حققها الجيش في جبهات القتال في منطقة الضباب غرب المدينة وشمال غربي المدينة، وفي الجبهتين الشمالية والشرقية باتجاه ضاحية الحوبان.

ففي الجبهة الشمالية للمدينة، تمكنت قوات الجيش اليمني، بحسب البحر، من السيطرة على أجزاء كبيرة من جبل الوعش، الذي تتحصن فيه الميليشيات، وسط حالة من الفرار الجماعي لمسلحيها على وقع ضربات الجيش وتقدم القوات تحت غطاء من مقاتلات التحالف التي تحلق بكثافة في سماء المنطقة، مشيراً إلى أن الجيش تمكن من السيطرة على مناطق عدة في الزنوج وأطراف الدفاع الجوي الشرقية وشارع الأربعين، بعد معارك خلفت 14 قتيلاً وعشرات الجرحى في صفوف الميليشيات.

وأكد بيان صحافي صادر عن قيادة محور تعز العسكري، أن العملية تشارك فيها الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمحور بمساندة من طيران التحالف العربي الي كان له دور كبير في تكبيد الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بتنفيذ ضربات مركزة ودقيقة استهدفت آليات وتعزيزات للميليشيات رافقها تقدم ملحوظ لقوات الجيش الوطني في القطاع الشمالي والشمالي الغربي لتعز في ظل انهيار وحالة فرار وارتباك في صفوف الميليشيات.

وتكتسب محافظة تعز أهمية استراتيجية في العمليات العسكرية بسبب تمتعها بموقع جغرافي استراتيجي، ومن شأن السيطرة عليها التسريع في عملية الحسم العسكري، عبر اتخاذ المحافظة بوابة انطلاق وقاعدة عسكرية للقوات الشرعية لدحر الانقلابيين إلى محافظات الشمال وصولا إلى صنعاء، باتجاه صعدة معقل الحوثيين، كما تسهل من عملية السيطرة العسكرية على كامل الساحل اليمني والمنافذ البحرية المطلة على البحر الأحمر وعلى كل المنافذ الأخرى على خليج عدن وبحر العرب، بالاضافة الى تيسير عملية تأمين المناطق المحررة وتعزيز المكاسب التي حققتها القوات الموالية للشرعية بتطهير المحافظات الجنوبية من ميليشيا الحوثي عبر تأمين الطرق المؤدية إلى الجنوب.



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