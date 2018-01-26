دراسة: الإمارات الأولى عالمياً في "الاختلاف والتميز"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً من حيث "الاختلاف والتميز"، والعاشر من حيث "كيفية التعبير عن قوتها في الساحة العالمية"، فيما حصلت على المركز الـ23 في فئة "أفضل الدول بشكل عام"، لتكون الدولة العربية الوحيدة التي تحصل على مركز ضمن أول 30 مركزاً، ضمن "أفضل تصنيفات الدول للعام 2018"، الذي يغطي 80 دولة، ونشرته جريدة US News and World Report.

وفي تصنيفات فرعية أخرى، حصلت الإمارات على المركز الـ17 في التأثير الثقافي، حيث تغطي تلك الفئة الأهمية الثقافية في نواحي الترفيه، الأزياء، السعادة، امتلاك ثقافة مؤثرة، عصرية ومرموقة.

وحصلت على المركز الـ23 في ريادة الأعمال، وهي الفئة التي تغطي مدى الاتصال بسائر أجزاء العالم، نسبة التعليم في الشعب، ريادة الأعمال، الإبداع، سهولة الوصول لرأس المال، القوة العاملة الماهرة، الخبرة التقنية وشفافية الأعمال.

كما حصلت على المركز الـ25 في جودة الحياة، وهي الفئة التي تغطي جودة سوق العمل، الاستقرار الاقتصادي، بيئة صديقة للأسر، جودة الدخل، الاستقرار السياسي، الأمان، نظاماً تعليمياً عاماً متطوراً ونظاماً صحياً عاماً متطوراً.

وجاءت التصنيفات ضمن نتائج دراسة ونموذج تم تطبيقه بالتعاون مع مجموعة «BAV» في شركة الاتصالات العالمية Y & R، و«كلية وارتون» في جامعة بينسيلفانيا.

وحسب التصنيف، كان على الـ80 دولة المشارِكة في التصنيفات أن تستوفي أربعة معايير خلال العامين الماضيين، على أن يتم إدراج البيانات المتاحة المحددة الخاصة بتلك المعايير في الدراسة.

وتتمثل تلك المعايير في أنه ينبغي أن يتم إدراج تلك الدول ضمن أفضل 100 دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي في 2015 أو 2014، وفقاً لبيانات البنك الدولي، أفضل 150 دولة في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية وفقاً لتقرير 2015 أو 2014، أفضل 100 دولة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في 2014 أو 2013 وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، وأفضل 100 دولة من حيث عائدات السياحة العالمية في 2014 أو استقبال السياح من كل أنحاء العالم في 2013 وفقاً لبيانات البنك الدولي.

يشار إلى أنه تم تحديد مجموعة من 65 سمة لتوصيف أي دولة على أنها ناجحة وعصرية، وعرضت هذه السمات الخاصة بالدول ضمن استطلاع رأي شمل أكثر من 21 ألف شخص من جميع أنحاء العالم قدموا تقييمهم.

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