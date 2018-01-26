ايران ترفع تمويلها السنوي لحزب الله اللبناني

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)



وفق تقرير صادر عن "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" فإن حزب الله اللبناني يتلقى ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنوياً من إيران لتمويل أنشطته الإرهابية، وذلك بحسب تغريدة لتيلور ستابلتون، المتخصص في العلاقات الخارجية والشرق الأوسط.

عاد ملف تمويل حزب الله اللبناني إلى الواجهة، بعد أن أعاد أحد باحثي مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات الأمريكية نشر دراسةٍ تكشف حجم التمويل الإيراني لحزب الله طيلة هذه السنوات.



يأتي ذلك في الوقت الذي أنهى فيه مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيليـنغسلي، زيارته إلى لبنان حيث عبر عن قلق إدارته من تمويل حزب الله.

وتترك التحركات الأمريكية الأخيرة انطباعات بأن واشنطن تتجه إلى تصعيد إجراءاتها المالية تجاه تمويل حزب الله اللبناني، خاصة وأن الدراسات، الواحدة تلو الأخرى تكشف حجم هذا التمويل.

وآخر تلك الدراسات كان عبارة عن تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية الذي كشف ميزانية حزب الله، والتي تبلغ مليار دولار سنويا، وتضخ إيران الجزء الأكبر منها.

وأظهرت الدراسة في وقت سابق أن حزب الله يتلقى ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنويا من إيران، لتمويل أنشطتها الإرهابية.

وكانت إيران تمد حزب الله إلى حدود عام 2000 بنحو 100 مليون دولار سنويا.

لكن هذا التمويل ارتفع إلى 200 مليون دولار خلال السنوات العشرة الماضية.

لتخفض هذه التمويلات بنحو 40 في المئة بحلول 2010 بسبب العقوبات الدولية التي فُرضت عليها بسبب برنامجها النووي.

لكن عند أول فرصة، وفور تعليق العقوبات،عادت طهران لترفع تمويلها السنوي لحزب الله اللبناني إلى ما بين 700 مليون إلى 800 مليون دولار ابتداءا من العام 2016.

عبر الاقمار الصناعية من الرياض العميد حسن الشهري الخبير العسكري

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