التحالف يعثر على مستودعات أسلحة تابعة لميلشيات الحوثي

أخبار الآن | أبوظبي - الامارات العربية المتحدة - (وام)

نفذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عمليات تمشيط خلال عملية تقدم قوات الشرعية في الساحل الغربي اليمني.

وأسفرت العمليات عن العثور على مخازن أسلحة وقذائف وصواريخ تابعة لميلشيات الحوثي ومستودعات ضمت كميات كبيرة من الألغام والعبوات التي تم إبطال مفعولها من قبل فريق الهندسة التابع للقوات المسلحة الإماراتية وأجهزة اتصال لاسلكي حديثة تستخدمها ميلشيات الحوثي الإيرانية لتنفيذ أعمالها الإرهابية في الأراضي اليمنية.

وتمت السيطرة على المستودعات عقب هروب مليشيات الحوثي ونجاح قوات الشرعية في تحقيق تقدم ملحوظ في جبهه الساحل الغربي.

وتواصل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وبمشاركة بارزة من القوات المسلحة الإماراتية عملياتها في الساحل الغربي اليمني وتوفيرها الإسناد والدعم العسكري لقوات الشرعية في اليمن خلال تقدمها نحو مناطق الساحل الغربي.

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