اتفاق لوقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية

أخبار الآن | فيينا - النمسا - (وكالات)



توصلت مفاوضات فيينا بين المعارضة والنظام السوري، الجمعة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في االغوطة الشرقية يبدأ الساعة 12 ليلا بالتوقيت المحلي.

واتفق النظام والمعارضة على إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة، وإجراء عملية تبادل معتقلين.

وفي وقت سابق وفد النظام السوري رفض رفضاً قاطعاً منذ الخميس الدخول في مفاوضات مع المعارضة، بل اتهم المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا بعدم الحيادية.

في حين أفادت معلومات أن دي ميستورا غير راض عن التحرك الروسي، لاسيما أنه يعتبر أن الطرف الروسي لم يضغط بشكل كافٍ على النظام السوري من أجل الانخراط في التفاوض.

إلى ذلك، أوضحت مصادر أن النظام السوري خفض تمثيله في مؤتمر سوتشي، في خطوة قد تفسر بأنها "إطاحة" بالمؤتمر من أساسه.

وفي وقت سابق قبل الإعلان عن الاتفاق الجديد مساء الجمعة، قال بشار الزعبي، ممثل الفصائل العسكرية في المحادثات، إنه لم يتم تسجيل أي تقدم في اليوم الثاني من المحدثات التي انطلقت الخميس، كما أن الروس فشلوا في إحضار النظام إلى طاولة المفاوضات.

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