الحريري: المعارضة لم تقرر بعد بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي

أخبار الآن | دمشق سوريا (وكالات)



قال رئيس وفد هيئة المفاوضات السورية، نصر الحريري، إن المعارضة لم تقرر بعد بشأن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وأضاف الحريري أنه سيعلِن عن القرار النهائي الذي ستتخذه اللجنة العليا للمفاوضات حول المشاركة في المؤتمر في حينه.



وتابع الحريري قائلا:" ليس لدي معلومات واضحة حول مشاركة المعارضة في مؤتمر سوتشي بروسيا "، وكان قد أكد عضو الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية، خالد محاميد تلقي دعوة روسية للمشاركة في مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري المزمع عقده في التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن القرار بالمشاركة من عدمه سيتخذ خلال اجتماع الهيئة في فيينا.

وذلك بعد مفاوضات أجراها وفد الهيئة مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو. من جهتها، كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن وثيقة للمؤتمر صاغتها موسكو، وتنص على ضرورة تشكيل جيش وطني يعمل بموجب الدستور، وأن تلتزم أجهزة الأمن بالقانون وحقوق الإنسان، إضافة إلى التأكيد على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوفير تمثيل عادل لسلطات الإدارات الذاتية.

ومن المقرر، بحسب التصور الروسي، أن يؤدي مؤتمر سوتشي لتشكيل ثلاث لجان: لجنة رئاسية للمؤتمر، ولجنة خاصة بالإصلاحات الدستورية، ولجنة للانتخابات وتسجيل المقترعين، وتلعب محادثات رئيس «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة برئاسة نصر الحريري، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي أجريت مساء أمس، دوراً حاسماً في قرار المشاركة في سوتشي، وسط تأكيد المعارضة المشاركة في مفاوضات فيينا يومي الخميس والجمعة المقبلين، فيما يعقد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لقاءً مع نظرائه في دول كبرى وإقليمية في باريس اليوم، لبحث تصور سيحمله للتفاوض على أساسه مع نظيره الروسي



اقرأ أيضا:

المعارضة السورية تؤكد في بيانها الختامي على شرط رحيل الأسد









