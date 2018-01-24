ولي عهد أبوظبي يودع عاملا قضى أكثر من 40 عاما بالديوان

أخبار الآن | ابوظبي- الامارات(وكالات)

في لفتة إنسانية.. ودع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحةعاملا هنديا قضى أكثر من 40 عاما عاملا في ديوان ولي عهد أبوظبي، ونشر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد على توتير فيديو للوداع، وشكر ولي عهد أبوظبي العامل الهندي، مؤكدا له أن الإمارات ستبقى بلده الثاني، ومشيدا بكل من ساهم في مسيرة التنمية والبناء ونهضة الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان له، اليوم الإثنين، في مجلس قصر البحر، وأعرب ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن تبادل معه الأحاديث الودية، عن شكره وتقديره لمحيي الدين على جهوده وإخلاصه في عمله والتي أثمرت عن سيرة طيبة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسيرة حياته وعودة سالمة إلى عائلته في ولاية كيرلا الهندية، وحمله نقل تحياته لأبنائه وأسرته في الهند، مؤكدا أن دولة الإمارات ستبقى بلدهم الثاني الذي يرحب بهم على الدوام.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اعتزاز دولة الإمارات بالإخوة والأصدقاء الذين أسهموا في مسيرة التنمية والبناء ونهضة الإمارات.. وقال: "نكن لهم كل احترام وتقدير ومودة على ما قدموه -ولا يزالون- من جهد وعمل دؤوب ومخلص".

من جانبه، أعرب محيي الدين عن سعادته البالغة بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان٬ وقال: "تخالجني مشاعر مختلطة من السرور بلقاء سموكم والحزن بمغادرة هذا البلد العزيز وأهله الطيبين.. ولكنني سأعود إلى عائلتي محملا بذكريات عزيزة عن الإمارات وخاصة عن الزملاء تستحق أن تروى للآخرين"، معربا عن اعتزازه بالعمل مع فريق عمل الديوان منذ عام 1978، حضر الوداع محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

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