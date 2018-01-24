منظمة إغاثية: معارك عفرين تضع الأيزيديين في مرمى الخطر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت منظمة يزدا الانسانية إنها تتابع بقلق شديد التصعيد الأمني والعسكري في المناطق المحاذية للحدود السورية - التركية وأعربت عن مخاوفها الكبيرة بخصوص أمن وسلامة المواطنين الايزيدين في 21 قرية ضمن حدود منطقة عفرين التي تجري فيها العمليات العسكرية، وتحذر من مغبة تعرضهم للخطر.

مخاوف "يزدا" تكمن في إمكانية وصول جماعات مسلحة إلى المناطق الايزيدية والتي من المتوقع أن تتعامل مع الايزيدين بأسلوب مشابه لاسلوب "داعش" وقد ترتكب إبادة جماعية أخرى.



القرى التي يقطنها الأيزيديون هي قرية باصوفان (و التي تعد من كبرى القرى في جبل ليلون، وكان يسكن فيها حوالي 3500 مواطن ايزيدي)، وقرية فقيرا، بافلون، قسطل جندو، قيبار، برج عبدالوا، غزاوية، شادير، ايسكا، كفر زيت، باعي، عين دارة، قطمة، سينكا، اشكا، علي قيناء، جقلى جومة، قيلة، كوندى مزن، كفر صفرة وقرية جنديرس.



وحملت المنظمة الحكومة التركية مسؤولية حماية المواطنين الأيزيدين في سوريا، ودعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا بفعل تواجدهما العسكري على الأرض إلى حماية الايزيديين ومنع الجماعات المتطرفة من الوصول إليهم.

المنظمة أيضا دعت المواطنين الايزيديين إلى الابتعاد عن المناطق التي تجري فيها العمليات العسكرية، ودعت جميع الاطراف لحماية حياة المدنيين، وأخذ المقاييس للتخفيف من الأضرار على المدنيين، كما وتدعو المجتمع الدولي الى اعتماد آلية لبناء السلام لنهاية الأزمة الانسانية لجميع مكونات الشعب السوري.



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