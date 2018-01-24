قرقاش: القضاء على الإرهاب يعتمد على محاربة التشدد

أخبار الآن | دافوس - سويسرا - (وكالات)



أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش الأربعاء، خلال ندوة على خلفية فعاليات منتدى دافوس 2018 أنه يجب القضاء على التشدد في البداية حتى يتمَ ربح الحرب ضد الإرهاب، لافتا إلى أن الدول العربية ستهزم الإرهاب مهما كانت قوته.

وقال قرقاش خلال خلال ندوة على خلفية فعاليات منتدى دافوس 2018 "علينا أن نغير.. بالطبع سنربح الحرب ضد الإرهاب ولكن علينا أن نربح الحرب ضد التشدد".

يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي بدأ فعالياته الثلاثاء، ينظم الأربعاء ندوة حول دور المملكة في تثبيت ودعم الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى ورشة عمل عن رؤية المملكة 2030.

بدوره قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد إنه يتوجب على بعض الدول أن تدرك أنه مهما كانت أهدافها التوسعية أو دعم توابعها فلن ينفعها ذلك.

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يريد أن ينقل المملكة لتأخذ مكانها الحقيقي بين مصاف الدول المتقدمة وفي سبيل تحقيق ذلك فهو يرى أن التغيير يجب أن يكون شاملا.

وقال الجبير على منصة منتدى دافوس في جلسة تضم وزير الخارجية البحريني ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش بعنوان "البحث عن توازن جديد في الشرق الأوسط" وأدارها الكاتب والصحفي توماس فريدمان إن الشعب السعودي يفهم أن ولي العهد يريد أن تكون الدولة مبتكرة وقوية داخليا وخارجيا.

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