حقوق الإنسان تشيد بجهود الإمارات في تمكين المرأة

أخبار الآن | بيروت- لبنان (متابعات)

أشاد الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط عبد السلام سيد أحمد بجهود دولة الإمارات في تمكين المرأة الإماراتية ومنحها حقوقها،

حتى باتت شريكاً أساسياً وفعالاً في بناء المجتمع والدولة، مشيراً إلى أن انتخاب الإمارات عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يأتي تأكيداً لما تقوم به في إطار تعزيز مبادئ الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير الدولة لدى لبنان، أمس، في مقر السفارة ببيروت، الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، حيث جرى البحث في مدى التزام الإمارات بالمعاهدات والمواثيق الدولية المعترف بها.

وأكد السفير الشامسي اهتمام الدولة بمجال حقوق الإنسان لجهة إحداث فرق إيجابي على الصعيد العالمي، من خلال العمل البناء لدعم تنفيذ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مشيراً إلى أن الإمارات قطعت شوطاً مهماً في هذا الإطار، حيث إن ركائز سياستها الخارجية تقوم على مبادئ العدالة والمساواة، واحترام حقوق العاملين على أرضها، خاصة أنها تستقطب ما يزيد على 201 جنسية. ولفت إلى أن الدولة تحتل المرتبة الأولى للعام الثالث، بوصفها أبرز المانحين الدوليين في مجال المساعدات الإنمائية، قياساً لدخلها القومي الإجمالي،.