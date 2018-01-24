التحالف يقتل 150 من داعش بعد جهد استخباراتي

أخبار الان | دمشق - سوريا (وكالات)



قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، إنه قتل نحو 150 من مقاتلي داعش في ضربات جوية بوسط وادي الفرات في سوريا، وذكر بيان صدر الثلاثاء أن الضربات الدقيقة كانت تتويجا لإعداد مكثف من المخابرات للتأكد من موقع مركز للقيادة والسيطرة تابع لداعش في موقع يحتله التنظيم وسط وادي الفرات المتنازع عليه، وأضاف البيان أن الضربات وقعت قرب الشعفة في سوريا وقتل بين 145 و150 متشددا.

وتابع البيان أن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة وتضم وحدات حماية الشعب الكردية ساعدت في رصد الهدف، وقال الميجر جنرال جيمس جاراد، قائد العمليات الخاصة للتحالف، في بيان "شركاؤنا في قوات سوريا الديمقراطية لا يزالون يحققون تقدما يوميا ويقدمون تضحيات، وما زلنا سويا نجد ونستهدف ونقتل إرهابي تنظيم داعش المصممين على الإبقاء على قبضتهم المتطرفة على المنطقة".

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا يشن ضربات جوية ضد داعش منذ 2014. وتعمل القوات الأميركية كمستشارين على الأرض مع القوات الحكومية العراقية وجماعات كردية وعربية في سوريا، وسبق أن قال التحالف إن أقل من ألف من مقاتلي داعش لا يزالون في العراق وسوريا، لكن التنظيم المتشدد لا يزال يمثل تهديدا. ويستثني الرقم مناطق في غرب سوريا واقعة تحت سيطرة حكومة الأسد وحلفائه.



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