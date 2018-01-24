إقتحام حوثي لدار أيتام ونهب مساعدات إغاثية دولية

أخبار الآن | المحويت - اليمن (وكالات)



نهبت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساعدات إنسانية لمنظمات إغاثية دولية، في إحدى دور الأيتام بمحافظة المحويت شمال اليمن، عقب اقتحامها ونهب محتوياتها، وإفراغ مخازنها ونقلها على سياراتهم، وقال شهود عيان إن ميليشيات الحوثي نهبت 150 سلة غذائية تابعة لمنظمة الغذاء العالمي، كما اقتحموا سكن طلاب دار الأيتام وأخرجوهم بالقوة ليتسنى لهم تحويله إلى معسكر تدريبي أو مقر لميليشياتهم.



ووثقت مقاطع فيديو نشرها مركز المحويت الإعلامي، لحظة اقتحام عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي لدار الأيتام في مديرية الطويلة بمحافظة المحويت، وإفراغهم محتوى المخازن ونقلها على سيارات تابعة لهم، وطرد المواطنين الذين كانوا ينتظرون استلام المساعدات.

وأظهرت مقاطع الفيديو مسلحي الميليشيات وهم ينهبون المواد الغذائية المقدمة من منظمات إغاثة دولية، وبحسب مركز المحويت، فإن الميليشيات الحوثية قدمت على متن 3 أطقم مسلحة، واقتحمت دار الأيتام ونهبت المواد الإغاثية والدار بزعامة المدعو أبو عبدالله، المشرف الأمني للحوثيين في مديرية الطويلة والمدعو سمير مهدي.

وأكد نقلاً عن الشهود أن الحوثيين أخرجوا طلاب دار الأيتام من مقرهم، ليتسنى لها تحويله إلى معسكر تدريبي أو مقر لميليشياتهم، وكان تقرير أصدره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أفاد أن ميليشيات الحوثي ارتكبت اعتداءات متنوعة على مساعدات المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والعاملين معها خلال الفترة بين عامي 2015 و2017.

وأوضح أن الاعتداءات بلغت 16 حالة، تنوعت بين القتل والخطف والسجن وإغلاق المكاتب واعتداءات النهب والسلب، كما هاجمت واستولت على 65 سفينة و124 قافلة إغاثية و628 شحنة مساعدات.



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